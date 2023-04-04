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В Украине бензиновые автомобили теряют рынок в пользу гибридов

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине в марте самыми популярными были модели автомобилей с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж. Однако, по сравнению с показателем месяцем ранее, они теряют рынок в пользу гибридов. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

«На украинском рынке новых легковушек, в марте, самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж. Однако по сравнению с предыдущим месяцем их доля уменьшилась на 2 процентных пункта», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в то же время гибридные автомобили увеличили свою рыночную долю на те же 2 п.п. – до 18%.

«Без изменений, по сравнению с февралем, остались проценты рынка новых легковушек, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с ГБО», - отмечается в сообщении.

Структура рынка новых автомобилей в марте:

  • автомобили с бензиновыми двигателями - 49% регистраций
  • дизельные автомобили – 21%
  • гибриды – 18%
  • электромобили – 11%
  • автомобили с ГБО – 1%

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые автомобили – Mazda CX5
  • Дизельные – Renault Duster
  • Гибридные – Toyota Camry
  • Электро – Volkswagen ID.4
  • Автомобили с ГБО – Renault Duster

В общем, как отмечается, в марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых автомобиля, что в 8 раз больше, чем в прошлом году. Но это произошло из-за чрезвычайно низкой базы сравнения, указывает Укравтопром.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 21%. Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла к себе японская марка Toyota с показателем в 648 регистраций. Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 414 покупателей.

Дополнение

В 2023 году цены на батареи для электромобилей продолжат расти.

Украинские Национальные Новости

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