В Украине бензиновые автомобили теряют рынок в пользу гибридов

Детали

«На украинском рынке новых легковушек, в марте, самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж. Однако по сравнению с предыдущим месяцем их доля уменьшилась на 2 процентных пункта», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в то же время гибридные автомобили увеличили свою рыночную долю на те же 2 п.п. – до 18%.

«Без изменений, по сравнению с февралем, остались проценты рынка новых легковушек, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с ГБО», - отмечается в сообщении.

Структура рынка новых автомобилей в марте:



автомобили с бензиновыми двигателями - 49% регистраций



дизельные автомобили – 21%



гибриды – 18%



электромобили – 11%



автомобили с ГБО – 1%



Лидерские позиции по сегментам заняли:



Бензиновые автомобили – Mazda CX5



Дизельные – Renault Duster



Гибридные – Toyota Camry



Электро – Volkswagen ID.4



Автомобили с ГБО – Renault Duster



В общем, как отмечается, в марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых автомобиля, что в 8 раз больше, чем в прошлом году. Но это произошло из-за чрезвычайно низкой базы сравнения, указывает Укравтопром.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 21%. Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла к себе японская марка Toyota с показателем в 648 регистраций. Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 414 покупателей.

Дополнение

В 2023 году цены на батареи для электромобилей продолжат расти.