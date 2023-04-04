В Украине бензиновые автомобили теряют рынок в пользу гибридов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине в марте самыми популярными были модели автомобилей с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж. Однако, по сравнению с показателем месяцем ранее, они теряют рынок в пользу гибридов. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.
Детали
«На украинском рынке новых легковушек, в марте, самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми ДВС. Они охватили 49% продаж. Однако по сравнению с предыдущим месяцем их доля уменьшилась на 2 процентных пункта», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в то же время гибридные автомобили увеличили свою рыночную долю на те же 2 п.п. – до 18%.
«Без изменений, по сравнению с февралем, остались проценты рынка новых легковушек, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с ГБО», - отмечается в сообщении.
Структура рынка новых автомобилей в марте:
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- автомобили с бензиновыми двигателями - 49% регистраций
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- дизельные автомобили – 21%
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- гибриды – 18%
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- электромобили – 11%
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- автомобили с ГБО – 1%
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Лидерские позиции по сегментам заняли:
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- Бензиновые автомобили – Mazda CX5
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- Дизельные – Renault Duster
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- Гибридные – Toyota Camry
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- Электро – Volkswagen ID.4
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- Автомобили с ГБО – Renault Duster
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В общем, как отмечается, в марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых автомобиля, что в 8 раз больше, чем в прошлом году. Но это произошло из-за чрезвычайно низкой базы сравнения, указывает Укравтопром.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 21%. Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла к себе японская марка Toyota с показателем в 648 регистраций. Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 414 покупателей.
Дополнение
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