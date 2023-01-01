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Ціни на батареї для електромобілів продовжать зростати - асоціація

Ціни на батареї для електромобілів продовжать зростати - асоціація

Київ • УНН

 • 1012905 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У 2023 році ціни на батареї для електромобілів продовжать зростати, повідомляє УНН з посиланням на дані асоціації "Укравтопром" у Telegram.

​​Деталі

За даними BloombergNEF, у 2022 році літій-іонні батареї стали дорожчими в середньому на 7% - до 151 доларів за кВт-год. Повідомляється, що це перше таке підвищення цін за останні десять років. Причиною стало зростання цін на сировину та компоненти, а також інфляція.

Водночас попит на батареї подвоївся порівняно з 2021 роком і досяг 603 ГВт-год. За деякими прогнозами, у 2023 році їхня вартість підніметься до 152 доларів за кВт-год, а до 2026 року мають зменшитись до 100 доларів.

Здешевлення почнеться у 2024 році внаслідок падіння цін на літій, через введення в експлуатацію нових потужностей з його видобутку та переробки, вказали в асоціації.

Нагадаємо

У 2023 році водії зможуть отримати довідку за формою 083\о в електронній формі, а також електронні номера.

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