Ціни на батареї для електромобілів продовжать зростати - асоціація

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За даними BloombergNEF, у 2022 році літій-іонні батареї стали дорожчими в середньому на 7% - до 151 доларів за кВт-год. Повідомляється, що це перше таке підвищення цін за останні десять років. Причиною стало зростання цін на сировину та компоненти, а також інфляція.

Водночас попит на батареї подвоївся порівняно з 2021 роком і досяг 603 ГВт-год. За деякими прогнозами, у 2023 році їхня вартість підніметься до 152 доларів за кВт-год, а до 2026 року мають зменшитись до 100 доларів.

Здешевлення почнеться у 2024 році внаслідок падіння цін на літій, через введення в експлуатацію нових потужностей з його видобутку та переробки, вказали в асоціації.

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