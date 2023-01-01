Цены на батареи для электромобилей продолжат расти - ассоциация
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В 2023 году цены на батареи для электромобилей продолжат расти, сообщает УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром" в Telegram.
Детали
По данным BloombergNEF, в 2022 году литий-ионные батареи стали дороже в среднем на 7% – до 151 долларов за кВт-ч. Сообщается, что это первое повышение цен за последние десять лет. Причиной явился рост цен на сырье и компоненты, а также инфляция.
В то же время спрос на батареи удвоился по сравнению с 2021 годом и достиг 603 ГВт-ч. По некоторым прогнозам, в 2023 году их стоимость поднимется до 152 долларов за кВт-ч., а к 2026 году должны уменьшиться до 100 долларов.
Удешевление начнется в 2024 году вследствие падения цен на литий из-за ввода в эксплуатацию новых мощностей по его добыче и переработке, отметили в ассоциации.
Напомним
В 2023 году водители смогут получить справку по форме 083\о в электронной форме, а также электронные номера.