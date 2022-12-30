Цього року водії зможуть отримувати електронні автомобільні номера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У 2023 році водії зможуть отримати довідку за формою 083\о в електронній формі. Також вони зможуть отримати електронні номера, повідомляє УНН.
Довідку за формою 083\о, яка необхідна для отримання посвідчення водія та отримати номера на авто може бути видана в електронній формі (якщо вони підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС, тобто під час, серед іншого реєстрації авто). Це передбачено планом заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.
Згідно до документу, цього року планується видача номерів для колісних транспортних засобів, тобто, зокрема легкових авто в електронній формі, а також електронного свідоцтва про реєстрацію автівки.
Крім цього в електронну форму переводиться подання заяви на видачу посвідчення водія (зі складанням іспитів).