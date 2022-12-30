В этом году водители смогут получать электронные автомобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В 2023 году водители смогут получить справку по форме 083\о в электронной форме. Также они смогут получить электронные номера, сообщает УНН.
Справку по форме 083\о, которая необходима для получения водительского удостоверения и получить номера на авто может быть выдана в электронной форме (если они подлежат осмотру специалистами экспертной службы МВД, то есть во время, среди прочего регистрации авто). Это предусмотрено планом мер по переводу публичных услуг в электронную форму.
Согласно документу, в этом году планируется выдача номеров для колесных транспортных средств, то есть, в частности легковых автомобилей в электронной форме, а также электронного свидетельства о регистрации автомобиля.
Кроме этого в электронную форму переводится подача заявления на выдачу водительского удостоверения (со сдачей экзаменов).