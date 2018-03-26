Немцев предупредили о шпионаже во время ЧМ-2018 в России

В частности, во внутренних инструкциях по безопасности МВД Германии также неоднократно упоминается так называемый паспорт болельщика (Fan ID). Его должны оформить все зрители, которые пойдут на матчи футбольного первенства.

"Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные устройства тоже могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой (на ЧМ-2018)", - говорится в инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна-Вестфалии.

Так, вместо смартфона можно взять старый кнопочный мобильный "без доступа к интернету" и без списка служебных контактов - такой совет дали госслужащим власти города Мюльхайм-на-Руре.

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"В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а затем возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные из них были считаны", - рассказал Тобиас Дункель (Tobias Dunkel) представитель регионального МВД.

Россия по-прежнему фигурирует в внутриведомственных рекомендациях по безопасности при путешествиях, и именно поэтому чиновникам советуют оставить свои смартфоны дома.

В Германии Россия входит в список около 30 "рискованных" стран. При поездке в такие страны определенные категории чиновников, имеющих доступ к гостайне, обязаны сообщать руководству о своих планах.

Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления Fan ID.

"Паспорт болельщика - это российское нововведение. Впервые он был опробован на Кубке конфедераций 2017 года в России, а до этого на крупных футбольных турнирах ничего подобного не было. Кроме права на посещение матчей, Fan ID позволит любителям футбола получить бесплатные железнодорожные билеты для переезда из одного города ЧМ в другой и бесплатно проехать на общественном транспорте в день матча. А что еще актуальнее для иностранцев, с паспортом болельщика возможен безвизовый въезд в РФ", - говорится в сообщении.

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Однако при заказе Fan ID болельщик соглашается на передачу своих персональных данных в "федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности". И в целом зритель должен согласиться с "использованием и передачей (распространение, предоставление, доступ)" своей личной информации российским министерством связи.

Речь идет о ФИО, дате рождения, сведение о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес.

Обо всем этом говорится в графе "Согласие зрителя на обработку персональных данных", напротив которой нужно поставить галочку.

Чаще всего такие разъяснения никто не читает, поэтому в МВД Северного Рейна-Вестфалии решили отдельно обратить на это внимание своих сотрудников.

Ведомство также запретило своим сотрудникам вписывать рабочий телефон, служебный почтовый или электронный адрес при оформлении Fan ID. При этом о предостережение от поездки на ЧМ-2018 не идет.

Напомним, 21-й Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.