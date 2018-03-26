Німців попередили про шпигунство під час ЧС-2018 в Росії

Зокрема, у внутрішніх інструкціях з безпеки МВС Німеччини також неодноразово згадується так званий паспорт уболівальника (Fan ID). Його повинні оформити всі глядачі, які підуть на матчі футбольної першості.

"Звертаємо увагу, що особисті смартфони та інші електронні пристрої теж можуть стати об'єктом шпигунства. Тому рекомендуємо не брати їх з собою (на ЧС-2018)", - ідеться в інструкції з техніки безпеки МВС Північного Рейну-Вестфалії.

Так, замість смартфона можна взяти старий кнопковий мобільний "без доступу до інтернету" і без списку службових контактів - таку пораду дала держслужбовцям влада міста Мюльгайм-на-Рурі.

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"В минулому були інциденти в Росії й Туреччині, коли у мандрівників на деякий час забирали телефони, а потім повертали без пояснень. Згодом з'ясовувалося, що дані з них були зчитані", - розповів Тобіас Дункель (Tobias Dunkel) представник регіонального МВС.

Росія і раніше фігурувала у внутрішньовідомчих рекомендаціях з безпеки при подорожах, і саме через це чиновникам радять залишити свої смартфони вдома.

В Німеччині Росія входить в список близько 30 "ризикованих" країн. При поїздці в такі країни певні категорії чиновників, що мають доступ до держтаємниці, зобов'язані повідомляти керівництво про свої плани.

Іншою причиною для видання інструкцій стала процедура оформлення Fan ID.

"Паспорт вболівальника - це російське нововведення. Вперше він був випробуваний на Кубку конфедерацій 2017 року в Росії, а до цього на великих футбольних турнірах нічого подібного не було. Крім права на відвідування матчів, Fan ID дозволить шанувальникам футболу отримати безкоштовні залізничні квитки для переїзду з одного міста ЧС в інший і безкоштовно проїхати на громадському транспорті в день матчу. А що ще актуальніше для іноземців, з паспортом вболівальника можливий безвізовий в'їзд до РФ," - йдеться в повідомленні.

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Проте при замовленні Fan ID уболівальник погоджується на передачу своїх персональних даних у "федеральний орган виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки". І в цілому глядач повинен погодитися з "використанням і передачею (поширення, надання, доступ)" своєї особистої інформації російським міністерством зв'язку.

Йдеться про ПІБ, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, фотографії, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та поштову адресу.

Про все це йдеться в графі "Згода глядача на обробку персональних даних", навпроти якої потрібно поставити галочку.

Найчастіше такі роз'яснення ніхто не читає, саме тому в МВС Північного Рейну-Вестфалії вирішили окремо звернути на це увагу своїх співробітників.

Відомство також заборонило своїм співробітникам вписувати робочий телефон, службову поштову або електронну адресу при оформленні Fan ID. При цьому про застереження від поїздки на ЧС-2018 не йдеться.

Нагадаємо, 21-й Чемпіонат світу з футболу почнеться у Росії 14 червня.