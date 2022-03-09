Немецкий гранд и испанский футбольный клуб выступили в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Именитые европейские футбольные клубы продолжили поддержку Украине из-за нападения на нее войск из РФ. Очередные акции поддержки осуществила немецкая "Бавария" и анонсировал об этом испанский "Бетис", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Капитан и голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вместе с командой поддержал Украину, которая уже две недели как отбивает масштабную военную агрессию Российской Федерации.
На ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против футболистов австрийского "Зальцбурга" Нойер вышел с капитанской повязкой в цветах украинского флага. Также угловые флажки были разукрашены в "желто-голубые" цвета.
Также испанский "Бетис" проведет акцию в поддержку Украины в войне с Россией. На разминку перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против франкфуртского "Айнтрахта" футболисты выйдут в специальных футболках в цветах украинского флага и с надписью "STOP WAR".
Контекст
"Бавария" стала одним из первых участников четвертьфинала Лиги чемпионов.