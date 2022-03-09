Немецкий гранд и испанский футбольный клуб выступили в поддержку Украины

Детали

Капитан и голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вместе с командой поддержал Украину, которая уже две недели как отбивает масштабную военную агрессию Российской Федерации.

На ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против футболистов австрийского "Зальцбурга" Нойер вышел с капитанской повязкой в цветах украинского флага. Также угловые флажки были разукрашены в "желто-голубые" цвета.

Также испанский "Бетис" проведет акцию в поддержку Украины в войне с Россией. На разминку перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против франкфуртского "Айнтрахта" футболисты выйдут в специальных футболках в цветах украинского флага и с надписью "STOP WAR".

Контекст

"Бавария" стала одним из первых участников четвертьфинала Лиги чемпионов.