Німецький гранд та іспанський футбольний клуб виступили на підтримку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Імениті європейські футбольні клуби продовжили підтримку Україні через напад на неї військ з РФ. Чергові акції підтримки здійснила німецька "Баварія" та анонсував про це іспанський "Бетіс", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Капітан і голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Нойєр разом з командою підтримав Україну, яка вже два тижні відбиває масштабну військову агресію Російської Федерації.
На матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти футболістів австрійського "Зальцбурга" Нойєр вийшов з капітанською пов'язкою в кольорах українського прапора. Також кутові прапорці були оздоблені в "жовто-блакитні" кольори.
Також іспанський "Бетіс" проведе акцію на підтримку України у війні з Росією. На розминку перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти франкфуртського "Айнтрахта" футболісти вийдуть у спеціальних футболках в кольорах українського прапора та з написом "STOP WAR".
Контекст
"Баварія" стала одним із перших учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів.