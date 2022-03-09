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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59925 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 125134 перегляди

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Німецький гранд та іспанський футбольний клуб виступили на підтримку Україні

Німецький гранд та іспанський футбольний клуб виступили на підтримку Україні

Київ • УНН

 • 97082 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Імениті європейські футбольні клуби продовжили підтримку Україні через напад на неї військ з РФ. Чергові акції підтримки здійснила німецька "Баварія" та анонсував про це іспанський "Бетіс", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Капітан і голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Нойєр разом з командою підтримав Україну, яка вже два тижні відбиває масштабну військову агресію Російської Федерації.

На матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти футболістів австрійського "Зальцбурга" Нойєр вийшов з капітанською пов'язкою в кольорах українського прапора. Також кутові прапорці були оздоблені в "жовто-блакитні" кольори.

Також іспанський "Бетіс" проведе акцію на підтримку України у війні з Росією. На розминку перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти франкфуртського "Айнтрахта" футболісти вийдуть у спеціальних футболках в кольорах українського прапора та з написом "STOP WAR".

Контекст

"Баварія" стала одним із перших учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Українські Національні Новини

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