Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Відбулися два стартові поєдинки у відповідь стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
"Ліверпуль" багаторазово був близьким до того, щоб забити у домашній зустрічі із "Інтером", у тому числі і наприкінці зустрічі, проте до останніх секунд не убезпечив себе від можливого переходу гри в додатковий час.
За "Інтер" єдиний м'яч забив Лаутаро Мартінес на 62 хвилині, але вже на наступній хвилині Алексіс Санчес залишив італійців у меншості. Таким чином 1:0 за "Інтером", але підсумкові 2:1 (матч в Італії завершився 2:0 на користь мерсисайдців) вивели "Ліверпуль" до наступного раунду.
В іншій зустрічі "Баварія" не помітила супротиву у грі із "Зальцбургом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Три з семи голів мюнхенців забив Роберт Левандовскі – 7:1. Перша баталія завершилася нічиєю 1:1.
Довідка
Левандовскі зробив свій п'ятий хет-трик у Лізі чемпіонів. Більше, по вісім хет-триків, лише на рахунку
Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.