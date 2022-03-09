Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА

ukru
НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
Ексклюзив
07:07 • 6420 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 19896 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 68378 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 132136 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 157330 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 206805 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198835 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186333 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157598 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 119003 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 56732 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 59271 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 52537 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 55695 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 53256 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 3054 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 15699 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 212231 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 336711 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 594166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 60383 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100941 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127932 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 150420 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 163537 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА

Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА

Київ • УНН

 • 127344 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Відбулися два стартові поєдинки у відповідь стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

"Ліверпуль" багаторазово був близьким до того, щоб забити у домашній зустрічі із "Інтером", у тому числі і наприкінці зустрічі, проте до останніх секунд не убезпечив себе від можливого переходу гри в додатковий час.

За "Інтер" єдиний м'яч забив Лаутаро Мартінес на 62 хвилині, але вже на наступній хвилині Алексіс Санчес залишив італійців у меншості. Таким чином 1:0 за "Інтером", але підсумкові 2:1 (матч в Італії завершився 2:0 на користь мерсисайдців) вивели "Ліверпуль" до наступного раунду.

В іншій зустрічі "Баварія" не помітила супротиву у грі із "Зальцбургом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Три з семи голів мюнхенців забив Роберт Левандовскі – 7:1. Перша баталія завершилася нічиєю 1:1.

Довідка

Левандовскі зробив свій п'ятий хет-трик у Лізі чемпіонів. Більше, по вісім хет-триків, лише на рахунку
Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07