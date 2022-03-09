Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

Детали

"Ливерпуль" многократно был близок к тому, чтобы забить в домашней встрече с "Интером", в том числе и в конце встречи, однако до последних секунд не обезопасил себя от возможного перехода игры в дополнительное время.

За "Интер" единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 62 минуте, но уже на следующей минуте Алексис Санчес оставил итальянцев в меньшинстве. Таким образом 1:0 с "Интером", но итоговые 2:1 (матч в Италии завершился 2:0 в пользу мерсисайдцев) вывели "Ливерпуль" в следующий раунд.

В другой встрече "Бавария" не заметила сопротивления в игре с "Зальцбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Три из семи голов мюнхенцев забил Роберт Левандовски - 7:1. Первая баталия завершилась ничьей 1:1.

Справка

Левандовски сделал свой пятый хет-трик в Лиге чемпионов. Больше, по восемь хет-триков, только на счету

Криштиану Роналду и Лионеля Месси.