Немецкие парламентарии вновь собрались в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Депутаты немецкого парламента с правой партии "Альтернатива для Германии" планируют посетить оккупированный Крым. Об этом сообщил представитель этой политсилы Маркус Фронмайер, передает УНН со ссылкой на QHA.
По информации издания, депутаты немецкого парламента примут участие в "Ялтинском экономическом форуме", который организовывается российской оккупационной властью.
Как сообщил Фронтмайер, поездка и участие в форуме, который состоится 19-21 апреля, будет "частной".
Россияне, как отмечается, также пригласила на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющего левые силы в парламенте, однако он и его фракция заявили, что не намерены посещать Крым.
Напомним, в феврале 2018 года аннексированный Россией Крым с официальным визитом уже посещала делегация немецких парламентариев правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов ФРГ.