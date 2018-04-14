Німецькі парламентарі знову зібралися до окупованого Криму

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Депутати німецького парламенту з правої партії "Альтернатива для Німеччини" планують відвідати окупований Крим. Про це повідомив представник цієї політсили Маркус Фронмаєр, передає УНН з посиланням на QHA.

За інформацією видання, депутати німецького парламенту візьмуть участь в "Ялтинському економічному форумі", який організовується російською окупаційною владою.

Як повідомив Фронтмаєр, поїздка і участь у форумі, який відбудеться 19-21 квітня, буде "приватною".

Росіяни, як зазначається, також запросила на форум і депутата Бундестагу Александра Ноя, який представляє ліві сили в парламенті, проте він і його фракція заявили, що не мають наміру відвідувати Крим.

Нагадаємо, у лютому 2018 року анексований Росією Крим з офіційним візитом вже відвідувала делегація німецьких парламентарів правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” з трьох регіональних парламентів ФРН.

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