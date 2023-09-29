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Немецкая машиностроительная компания DMG Mori продолжает зарабатывать в россии - СМИ

Немецкая машиностроительная компания DMG Mori продолжает зарабатывать в россии - СМИ

Киев • УНН

 • 215266 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Несмотря на официальное заявление о выходе из рф, немецкая машиностроительная компания DMG Mori продолжает там зарабатывать. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, ссылаясь на немецкое издание ZEIT, передает УНН.

Цитата

“ZEIT удалось проверить российскую таможенную и деловую документацию, которая показывает, что DMG Mori все еще присутствует в империи путина — и что самые современные станки группы, вероятно, также попадают в российские оборонные компании. В том же году российская дочерняя компания DMG Mori Rus все еще генерировала миллионные продажи, как свидетельствуют документы. Ультрасовременный завод компании в ульяновске, по данным DMG Mori, закрыт. Однако он все еще принадлежит группе. Теперь это также зафиксировано украинскими санкционными органами власти”, — говорится в статье.

Добавим

Ермак заметил, что надо четко осознать, что российский режим осуществляет геноцид, так же как это делали нацисты.

“Без западных технологий россия — отсталая страна. Ее ВПК не сможет производить вооружение. И победа Украины на поле боя станет быстрее”, — заявил Ермак.

Напомним

Криптобиржа Binance продает весь свой российский бизнес бирже CommEX. Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продажи, а также не будет иметь возможности выкупить долю в бизнесе.

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