Криптобіржа Binance йде з росії

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"Binance уклала угоду про продаж всього свого російського бізнесу біржі CommEX. Щоб забезпечити безперешкодний процес для чинних російських користувачів, процес відключення займе до одного року. Всі активи чинних російських користувачів знаходяться в безпеці і надійно захищені", - йдеться на сайті компанії.

Деталі

"Дивлячись у майбутнє, ми усвідомлюємо, що робота в росії не сумісна зі стратегією Binance з комплаєнсу. Ми залишаємося впевненими в довгостроковому зростанні Web3-індустрії в усьому світі і зосередимо нашу енергію на 100+ інших країнах, в яких ми працюємо", - сказав директор з комплаєнсу Binance Ноа Перлман.

Зазначається, що процес міграції користувачів буде впорядкований. Binance і CommEX будуть співпрацювати, щоб інформувати користувачів про те, як перевести свої активи на CommEX. Частина нових реєстрацій російських користувачів, які пройшли процедуру KYC, буде негайно перенаправлена на CommEX і з часом буде збільшуватися. Впродовж наступних кількох місяців Binance закриє всі біржові послуги та бізнес-лінії в росії.

"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо відзначити, що з цим продажем Binance повністю йде з росії. На відміну від подібних угод з міжнародними компаніями в росії, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не має можливості викупити частку в бізнесі", - додали в повідомленні.

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