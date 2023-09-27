Криптобиржа Binance уходит из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Криптобиржа Binance продает весь свой российский бизнес бирже CommEX. Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продажи, а также не будет иметь возможности выкупить долю в бизнесе, говорится на сайте компании, передает УНН.
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"Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса бирже CommEX. Чтобы обеспечить беспрепятственный процесс для действующих российских пользователей, процесс отключения займет до одного года. Все активы действующих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены", - говорится на сайте компании.
Детали
"Глядя в будущее, мы осознаем, что работа в россии не совместима со стратегией Binance по комплаенсу. Мы остаемся уверенными в долгосрочном росте Web3-индустрии во всем мире и сосредоточим нашу энергию на 100+ других странах, в которых мы работаем", - сказал директор по комплаенсу Binance Ноа Перлман.
Отмечается, что процесс миграции пользователей будет упорядочен. Binance и CommEX будут сотрудничать, чтобы информировать пользователей о том, как перевести свои активы на CommEX. Часть новых регистраций российских пользователей, прошедших процедуру KYC, будет немедленно перенаправлена на CommEX и со временем будет увеличиваться. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все биржевые услуги и бизнес-линии в россии.
"Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, важно отметить, что с этой продажей Binance полностью уходит из россии. В отличие от подобных сделок с международными компаниями в россии, Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продажи, а также не имеет возможности выкупить долю в бизнесе", - добавили в сообщении.
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