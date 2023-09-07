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British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в россии и беларуси

British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в россии и беларуси

Киев • УНН

 • 312770 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Концерн British American Tobacco (BAT), который является вторым по величине в мире производителем табачной продукции, объявил о продаже бизнеса в россии и беларуси. Покупателем активов станет местный консорциум BAT Russia, говорится в заявлении концерна, передает УНН.

Цитата

"В марте 2022 года BAT объявила, что право собственности на наш бизнес в россии больше не является устойчивым в текущих условиях и что мы намерены передать свой бизнес. Сейчас BAT официально заключил соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством", - говорится в заявлении.

Детали

Концерн сообщил, что покупателем бизнеса является консорциум во главе с членами руководства BAT Russia, после завершения сделки эти предприятия будут называться ITMS Group. Ожидается, что сделку о продаже закроют в следующем месяце, "когда будут выполнены определенные условия".

BAT не объявило сумму продажи, однако отметило, что одним из условий является сохранение условий для сотрудников компаний, действующих сейчас, по крайней мере два года.

"После завершения BAT больше не будет иметь присутствия в россии и беларуси и не получит финансовой выгоды от текущих продаж на этих рынках. BAT остается уверенным в выполнении своих указаний за весь год, как это было изложено в результатах за полугодие 26 июля 2023 года", - сообщил концерн.

Дополнение

British American Tobacco является одним из крупнейших производителей табачной продукции в мире. Штаб-квартира корпорации расположена в Лондоне. В портфель компании входят такие бренды, как Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike и другие.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие табачные компании мира Philip Morris International и Japan Tobacco International. Компании продолжают вести бизнес в рф и поддерживать экономику страны-агрессора уплатой значительных налогов в ее бюджет.

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