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British American Tobacco оголосила про продаж бізнесу в росії та білорусі

British American Tobacco оголосила про продаж бізнесу в росії та білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Концерн British American Tobacco (BAT), який є другим за величиною у світі виробником тютюнової продукції, голосив про продаж бізнесу в росії та білорусі. Покупцем активів стане місцевий консорціум BAT Russia, йдеться в заяві концерну, передає УНН.

Цитата

"У березні 2022 року BAT оголосила, що право власності на наш бізнес у росії більше не є стійким у поточних умовах і що ми маємо намір передати свій бізнес. Зараз BAT офіційно уклав угоду про продаж свого російського та білоруського бізнесу відповідно до місцевого та міжнародного законодавства", - йдеться в заяві.

Деталі

Концерн повідомив, що покупцем бізнесу є консорціум на чолі з членами керівництва BAT Russia, після завершення угоди ці підприємства будуть називатися ITMS Group. Очікується, що угоду про продаж закриють наступного місяця, "коли будуть виконані певні умови".

BAT не оголосило суму продажу, однак зазначило, що однією з умов є збереження умов для співробітників компаній, що діють зараз, принаймні два роки.

"Після завершення BAT більше не матиме присутності в росії та білорусі та не отримає фінансової вигоди від поточних продажів на цих ринках. BAT залишається впевненим у виконанні своїх вказівок за весь рік, як це було викладено в результатах за півріччя 26 липня 2023 року", - повідомив концерн.

Доповнення

British American Tobacco є одним з найбільших виробників тютюнової продукції у світі. Штаб-квартира корпорації розташоувана в Лондоні. До портфеля компанії входять такі бренди, як Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike та інші.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу Philip Morris International та Japan Tobacco International. Компанії продовжують вести бізнес в рф та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.

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