Німецька машинобудівна компанія DMG Mori продовжує заробляти в росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Попри офіційну заяву про вихід з рф, німецька машинобудівна компанія DMG Mori продовжує там заробляти. Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, посилаючись на німецьке видання ZEIT, передає УНН.
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“ZEIT вдалося перевірити російську митну та ділову документацію, яка показує, що DMG Mori все ще присутня в імперії путіна — і що найсучасніші верстати групи, ймовірно, також потрапляють до російських оборонних компаній. Того ж року російська дочірня компанія DMG Mori Rus все ще генерувала мільйонні продажі, як свідчать документи. Ультрасучасний завод компанії в ульяновську, за даними DMG Mori, закритий. Однак він все ще належить групі. Тепер це також зафіксовано українськими санкційними органами влади”, — йдеться у статті.
Додамо
Єрмак зауважив, що треба чітко усвідомити, що російський режим здійснює геноцид, так само як це робили нацисти.
“Без західних технологій росія — відстала країна. Її ВПК не зможе виробляти озброєння. І перемога України на полі бою стане швидше”, — заявив Єрмак.
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