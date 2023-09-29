Німецька машинобудівна компанія DMG Mori продовжує заробляти в росії - ЗМІ

Цитата

“ZEIT вдалося перевірити російську митну та ділову документацію, яка показує, що DMG Mori все ще присутня в імперії путіна — і що найсучасніші верстати групи, ймовірно, також потрапляють до російських оборонних компаній. Того ж року російська дочірня компанія DMG Mori Rus все ще генерувала мільйонні продажі, як свідчать документи. Ультрасучасний завод компанії в ульяновську, за даними DMG Mori, закритий. Однак він все ще належить групі. Тепер це також зафіксовано українськими санкційними органами влади”, — йдеться у статті.

Додамо

Єрмак зауважив, що треба чітко усвідомити, що російський режим здійснює геноцид, так само як це робили нацисти.

“Без західних технологій росія — відстала країна. Її ВПК не зможе виробляти озброєння. І перемога України на полі бою стане швидше”, — заявив Єрмак.

Нагадаємо

Криптобіржа Binance продає весь свій російський бізнес біржі CommEX. Binance не матиме поточного розподілення доходу від продажу, а також не матиме можливості викупити частку в бізнесі.