Германия собирается обсудить с РФ ситуацию в Сирии - Ф.В.Штайнмайера

"Сейчас мы пытаемся воспользоваться сегодняшним переговорами с российской стороной в Минске, чтобы, по крайней мере, обеспечить в ближайшие дни гуманитарную поддержку (населению в Сирии - ред.)", - сказал Ф.В.Штайнмайер.

Ожидается, что во вторник в Минске состоится встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ), стороны в первую очередь планируют обсуждать урегулирование на Донбассе.

За последние дни сразу несколько западных политиков, в том числе главы МИД Великобритании и Франции и госсекретарь США высказались за прекращение "штурма" Алеппо сирийскими правительственными войсками по гуманитарным соображениям. На Западе в адрес России и Сирии также звучат обвинения в военных преступлениях.

Российские официальные представители неоднократно в ответ отмечали, что мирные жители Алеппо страдают, прежде всего, от обстрелов террористов, которые не дают населению покинуть контролируемые ими восточные районы города.