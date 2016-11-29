Німеччина збирається обговорити з РФ ситуацію в Сирії - Ф.-В.Штайнмаєр

"Наразі ми намагаємося скористатися сьогоднішніми переговорами з російською стороною в Мінську, щоб, принаймні, забезпечити в найближчі дні гуманітарну підтримку (населенню в Сирії - ред.)", - сказав Ф.-В.Штайнмаєр.

Очікується, що у вівторок в Мінську відбудеться зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, РФ ), сторони в першу чергу планують обговорювати врегулювання на Донбасі.

За останні дні відразу кілька західних політиків, в тому числі глави МЗС Британії і Франції і держсекретар США висловилися за припинення "штурму" Алеппо сирійськими урядовими військами з гуманітарних міркувань. На Заході на адресу Росії і Сирії також звучать звинувачення у військових злочинах.

Російські офіційні представники неодноразово у відповідь відзначали, що мирні жителі Алеппо страждають, перш за все, від обстрілів терористів, які не дають населенню покинути контрольовані ними східні райони міста.