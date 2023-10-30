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Германия заинтересована в покупке газа у Нигерии

Киев • УНН

 • 33719 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. С начала войны рф против Украины Берлин ищет альтернативу российскому газу. В ходе визита в Нигерию канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие компании заинтересованы в поставках голубого топлива из Нигерии, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Германия заинтересована в покупке газа у Нигерии

Детали

Канцлер Германии в ходе турне по Западной Африке встретился с президентом Нигерии Болой Тинубу. Стороны обсудили торговые и инвестиционные проекты.

Нигерийский лидер заявил, что провел с канцлером ФРГ "насыщенную дискуссию" по вопросам инвестиций в газовую отрасль и попросил поддержки Берлина в решении проблем, связанных с безопасностью и экономикой.

С начала войны в Украине Германия ищет альтернативу российскому газу. В интервью местным СМИ Шольц отметил, что немецкие компании заинтересованы в поставках голубого топлива из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями.

В настоящее время Германия импортирует большие объемы сырой нефти из Нигерии. Объем торговли Германии и Нигерии оценивается примерно в 3 миллиарда евро в год.

После немецко-нигерийского бизнес-форума Лагосе, Шольц направится Гану.

Напомним

В прошлом апреле сообщалось, что ЕС хочет увеличить поставки газа из Нигерии.

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