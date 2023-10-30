Німеччина зацікавлена у купівлі газу у Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. З початку війни рф проти України Берлін шукає альтернативу російському газу. Під час візиту до Нігерії канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що німецькі компанії зацікавлені у постачанні блакитного палива з Нігерії, пише УНН з посиланням на Euronews.
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Канцлер Німеччини під час турне Західною Африкою зустрівся з президентом Нігерії Болою Тінубу. Сторони обговорили торгові та інвестиційні проекти.
Нігерійський лідер заявив, що провів із канцлером ФРН "насичену дискусію" з питань інвестицій у газову галузь та попросив підтримки Берліна у вирішенні проблем, пов'язаних з безпекою та економікою.
З початку війни в Україні Німеччина шукає альтернативи російському газу. В інтерв'ю місцевим ЗМІ Шольц зазначив, що німецькі компанії зацікавлені у постачанні блакитного палива з Нігерії та сподіваються на співпрацю з нігерійськими газовими компаніями.
Нині Німеччина імпортує великі обсяги сирої нафти з Нігерії. Обсяг торгівлі Німеччини та Нігерії оцінюється приблизно у 3 мільярди євро на рік.
Після німецько-нігерійського бізнес-форуму у Лагосы, Шольц попрямує до Гани.
Нагадаємо
Минулого квітня повідомлялося, що ЄС хоче збільшити постачання газу з Нігерії.