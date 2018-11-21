Германия приняла новые меры по предотвращению АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Германии прошли крупнейшие учения по противодействию африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщает межрегиональная экологическая организация "Зеленый фронт", передает УНН.
Учения прошли вблизи германо-бельгийской границы, на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.
"Риск высок, мы готовимся к вспышке", — прокомментировал министр сельского хозяйства Баден-Вюртемберг Питер Хаук.
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В учениях приняли участие около 300 сотрудников Минсельхоза, ветеринарных служб, лесного хозяйства и охотничьих объединений.
"Вспышка африканской чумы свиней в Германии станет катастрофой для свиноводов. Помимо ограничения экспорта из страны, в зонах заражения придется убить всех животных в качестве меры обеспечения нераспространения. Только в Баден-Вюртемберге находится около 5200 свиноферм", - сказал Хаук.
Как писал УНН, АЧС атакует Европу, и в Латвии на днях было зафиксировано 10 новых случаев болезни.
В Украине же, с начала года было зафиксировано более 120 случаев АЧС. Из-за вируса не только сократилось поголовье свиней в стране, но и выросли цены на свинину и сало.
Кроме того, Украина значительно нарастила импорт свинины из-за рубежа.
По словам депутата Сергея Тригубенко, так много мяса свинины, как сегодня, мы не импортировали последние четыре года. Он также предложил вернуться к практике страхования фермеров от вируса АЧС с целью минимизации убытков украинских свиноферм.