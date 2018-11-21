Німеччина вжила нових заходів щодо запобігання АЧС

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Німеччині пройшли найбільші навчання з протидії африканській чумі свиней (АЧС). Про це повідомляє міжрегіональна екологічна організація "Зелений фронт", передає УНН.

Навчання пройшли поблизу німецько-бельгійського кордону, на території федеральної землі Баден-Вюртемберг.

"Ризик високий, ми готуємося до спалаху", - прокоментував міністр сільського господарства Баден-Вюртемберг Пітер Хаук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фахівці пояснили, чому не поспішають страхувати фермерів від АЧС

У навчаннях взяли участь близько 300 співробітників Мінсільгоспу, ветеринарних служб, лісового господарства та мисливських об'єднань.

"Спалах африканської чуми свиней в Німеччині стане катастрофою для свинарів. Крім обмеження експорту з країни, в зонах зараження доведеться вбити всіх тварин задля забезпечення нерозповсюдження. Тільки в Баден-Вюртемберзі знаходиться майже 5200 свиноферм", - сказав Хаук.

Як писав УНН, АЧС атакує Європу, і в Латвії днями було зафіксовано 10 нових випадків хвороби.

В Україні ж, з початку року було зафіксовано понад 120 випадків АЧС. Через вірус не тільки скоротилося поголів'я свиней в країні, а й зросли ціни на свинину і сало.

Крім того, Україна значно наростила імпорт свинини з-за кордону.

За словами депутата Сергія Тригубенка, так багато м'яса свинини, як сьогодні, ми не імпортували останні чотири роки. Він також запропонував повернутися до практики страхування фермерів від вірусу АЧС з метою мінімізації збитків українських свиноферм.

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