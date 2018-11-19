Специалисты объяснили, почему не спешат страховать фермеров от АЧС

"При данной инфекции - 100% случай гибели, в том числе вынужденного забоя застрахованного животного, в результате инфекционного заболевания или инфекционного заболевания вследствие эпизоотии, если эпизоотия официально установлена ​​распоряжением уполномоченных органов. Поэтому страховые компании так категорично относятся к покрытию такой инфекции", - отметили игроки страхового рынка.

Вместе с тем, в СК отметили, что готовы разглядеть возможность принятия на страхование такого риска как АЧС при определенных условиях.

"Мы готовы рассматривать принятие на страхование данного риска, как самостоятельно, так и в состраховании, но все будет зависеть от самого хозяйства и санитарных условий ухода за животными. Осмотр в таком случае обязателен", - пояснили в "Провідній".

Напомним, накануне в Минагрополитики заявили, что планируют предложить украинским свиноводам механизм компенсации убытков от АЧС. Какая точно модель для этого выбрана - пока не говорят. Обещают, что представят ее с началом нового года.

Частные страховые компании заявили, что тоже не против страховать фермеров от АЧС, но такая услуга будет не из дешевых.

По словам депутата Сергея Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в общем диалоге между фермерами, страховщиками и государством.

В Ассоциации свиноводов, в свою очередь, склоняются к мнению, что оптимальной для Украины может быть модель группового страхования от АЧС.