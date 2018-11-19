Фахівці пояснили, чому не поспішають страхувати фермерів від АЧС

“При даній інфекції — є 100% випадок загибелі, у тому числі вимушеного забою застрахованої тварини, в результаті інфекційного захворювання або інфекційного захворювання внаслідок епізоотії, якщо епізоотія офіційно встановлена розпорядженням уповноважених органів. Тому страхові компанії так категорично відносяться до покриття такої інфекції”, — зазначили гравці страхового ринку.

Разом з тим, в СК зауважили, що готові розглядіти можливість прийняття на страхування такого ризику як АЧС за певних умов.

“Ми готові розглядати прийняття на страхування даного ризику, як самостійно так і в співстрахуванні, але все буде залежить від самого господарства та санітарних умов догляду за тваринами. Огляд у такому випадку обов’язковий”, — пояснили у “Провідній”.

Нагадаємо, напередодні у Мінагрополітики заявили, що планують запропонувати українським свинарям механізм компенсації збитків від АЧС. Яка точно модель для цього буде обрана — поки не говорять. Обіцяють, що презентують її з початком нового року.

Приватні страхові компанії заявили, що теж не проти страхувати фермерів від АЧС, але така послуга буде не з дешевих.

За словами депутата Сергія Тригубенка, оптимальну модель майбутнього страхування треба напрацьовувати у спільному діалозі між фермерами, страхувальниками та державою.

В Асоціації свинарів, у свою чергу, схиляються до думки, що оптимальною для України може бути модель групового страхування від АЧС.