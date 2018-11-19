АЧС атакует Европу: в Латвии зафиксировано 10 новых случаев

"Инспекторы ПВС впервые констатировали заболевание АЧС в Пампалской волости Салдусского края", - пишет издание.

Также сообщается, что с начала года АЧС в Латвии констатирована у 813 кабанов. Заболевание затронуло 251 волость 82 краев и один город.

Отметим, что АЧС в Украине тоже не утихает. С начала года было зафиксировано более 120 случаев болезни. Из-за вируса не только сократилось поголовье свиней, но и выросли цены на свинину и сало.

Кроме того, Украина значительно нарастила импорт свинины из-за рубежа.

По словам депутата Сергея Тригубенко, так много свинины, как сегодня, мы не импортировали последние четыре года. Он также предложил вернуться к практике страхования фермеров от вируса АЧС с целью минимизации убытков украинских свиноферм.