АЧС атакує Європу: в Латвії зафіксовано 10 нових випадків

"Інспектори ПВС вперше констатували захворювання АЧС в Пампальській волості Салдуського краю", - пише видання.

Також повідомляється, що з початку року АЧС в Латвії констатована у 813 кабанів. Захворювання торкнулося 251 волості 82 країв і одного міста.

Відзначимо, що АЧС в Україні теж не вщухає. З початку року було зафіксовано понад 120 випадків хвороби. Через вірус не тільки скоротилося поголів'я свиней, а й зросли ціни на свинину і сало.

Крім того, Україна значно наростила імпорт свинини з-за кордону.

За словами депутата Сергія Тригубенка, так багато свинини, як сьогодні, ми не імпортували останні чотири роки. Він також запропонував повернутися до практики страхування фермерів від вірусу АЧС з метою мінімізації збитків українських свиноферм.