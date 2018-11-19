АЧС атакує Європу: в Латвії зафіксовано 10 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Минулого тижня інспектори продовольчо-ветеринарної служби (ПВС) Латвії виявили 10 нових випадків захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомляє Tvnet.lv, передає УНН.
"Інспектори ПВС вперше констатували захворювання АЧС в Пампальській волості Салдуського краю", - пише видання.
Також повідомляється, що з початку року АЧС в Латвії констатована у 813 кабанів. Захворювання торкнулося 251 волості 82 країв і одного міста.
Відзначимо, що АЧС в Україні теж не вщухає. З початку року було зафіксовано понад 120 випадків хвороби. Через вірус не тільки скоротилося поголів'я свиней, а й зросли ціни на свинину і сало.
Крім того, Україна значно наростила імпорт свинини з-за кордону.
За словами депутата Сергія Тригубенка, так багато свинини, як сьогодні, ми не імпортували останні чотири роки. Він також запропонував повернутися до практики страхування фермерів від вірусу АЧС з метою мінімізації збитків українських свиноферм.