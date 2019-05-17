Германия определилась с представителем на инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Федеральный президент Кристиан Вульф будет представлять Германию на церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в своем Twitter, передает УНН.
"Федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012) будет представлять Германию на церемонии инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского 20 мая в Киеве", - сообщил Мельник.
Напомним, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте отправится в Киев в понедельник, 20 мая, для участия в инаугурации.
Как сообщал УНН, в МИД назвали представителя лидеров институтов ЕС на инаугурации Зеленского.
Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов 21 апреля. Он набрал более 70 процентов голосов в Украине.
Федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012) будет представлять Германию на церемонии инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского 20 мая в Киеве! pic.twitter.com/zgAiGHRG4q- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 17 мая 2019