Німеччина визначилась з представником на інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Федеральний президент Кристіан Вульфф буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
"Федеральний президент Кристіан Вульфф (2010-2012) буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації Президента України Володимира Зеленського 20 травня у Києві", - повідомив Мельник.
Нагадаємо, президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте відправиться до Києва в понеділок, 20 травня, для участі в інавгурації.
Як повідомляв УНН, у МЗС назвали представника лідерів інституцій ЄС на інавгурації Зеленського.
Володимир Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів 21 квітня. Він набрав понад 70 відсотків голосів в Україні.
Федеральний президент Кристіан Вульфф (2010-2012) буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації Президента України Володимира Зеленського 20 травня у Києві! pic.twitter.com/zgAiGHRG4q— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 17 травня 2019 р.