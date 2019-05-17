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Німеччина визначилась з представником на інавгурації Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Федеральний президент Кристіан Вульфф буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

"Федеральний президент Кристіан Вульфф (2010-2012) буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації Президента України Володимира Зеленського 20 травня у Києві", - повідомив Мельник.

Нагадаємо, президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте відправиться до Києва в понеділок, 20 травня, для участі в інавгурації.

Як повідомляв УНН, у МЗС назвали представника лідерів інституцій ЄС на інавгурації Зеленського.

Володимир Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів 21 квітня. Він набрав понад 70 відсотків голосів в Україні.

Федеральний президент Кристіан Вульфф (2010-2012) буде представляти Німеччину на церемонії інавгурації Президента України Володимира Зеленського 20 травня у Києві! pic.twitter.com/zgAiGHRG4q

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 17 травня 2019 р.

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