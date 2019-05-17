Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте відправиться до Києва в понеділок, 20 травня, для участі в інавгурації президента України Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу литовського президента.
За словами Далі Грібаускайте, Україна дуже близька до Литви. Народ Литви, який багато десятиліть боровся за національну незалежність, твердо підтримує прагнення України до європейського майбутнього і рішуче підтримує її рішучість захищати суверенітет і територіальну цілісність, сказано в зверненні Грібаускайте.
Раніше УНН повідомляв, що Литва розгляне можливість участі "на високому рівні" в церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня, щойно отримає запрошення.
Церемонія інавгурації відбудеться у Верховній Раді, де новий президент складе присягу. Пізніше у той же день він зустрінеться з іноземними гостями, які приїхали на захід, вказали у прес-службі литовського президента.
Володимир Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів 21 квітня. Він набрав понад 70 відсотків голосів в Україні.