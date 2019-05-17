Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского

По словам Дали Грибаускайте, Украина очень близка к Литве. Народ Литвы, который много десятилетий боролся за национальную независимость, твердо поддерживает стремление Украины к европейскому будущему и решительно поддерживает ее решимость защищать суверенитет и территориальную целостность, сказано в обращении Грибаускайте.

Ранее УНН сообщал, что Литва рассмотрит возможность участия "на высоком уровне" в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая, как только получит приглашение.

Церемония инаугурации состоится в Верховной Раде, где новый президент примет присягу. Позже в тот же день он встретится с иностранными гостями, приехавшими на мероприятие, указали в прес-службе литовского президента.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов 21 апреля. Он набрал более 70 процентов голосов в Украине.