Германия решила предотвращать АЧС с помощью дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Германия решила предотвратить проникновение вируса африканской чумы свиней (АЧС) в страну при помощи дронов, передает УНН со ссылкой на болгарское издание fermer.bg.
Так, в Германии продолжается массовая охота на диких кабанов. Ветеринары страны считают, что дикие кабаны являются главными разносчиками АЧС.
Сообщается, что только за последний сезон охотники Баден-Вюртемберга уничтожили 78,6 тыс. диких кабанов, что на 71% больше показателей прошлого сезона.
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"Но этого оказалось мало, и власти страны приняли решение ускорить процесс уничтожения потенциальных переносчиков болезни при помощи дронов, оснащенных тепловизором (модуль с системой передачи данных в режиме реального времени - ред.)", - говорится в сообщении.
Поскольку вышеуказанная техника стоит недешево, власти Германии рекомендовали охотникам вести совместную работу с владельцами беспилотников по идентификации потенциальных переносчиков болезни.
Отметим, что на территории разных областей Украины с начала года были зафиксированы уже более 120 случаев АЧС.
Контроллеры утверждают, что держат ситуацию на контроле, однако ни фермеры, ни эксперты агросектора с ними не согласны.
В Ассоциации животноводов говорят, что власть бездействует: не утверждается государственная стратегия преодоления АЧС. Более того, в стране даже отсутствует профильный министр.
Между тем, убытки селян и фермеров из-за АЧС уже достигли миллионных отметок и продолжают расти.
Депутат ВР Сергей Тригубенко, в свою очередь, считает, что бороться с АЧС Украине мешают бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и отсутствие профессиональных кадров.