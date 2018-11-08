Німеччина вирішила запобігати АЧС за допомогою дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Німеччина вирішила запобігти проникненню вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в країну за допомогою дронів, передає УНН з посиланням на болгарське видання fermer.bg.
Так, в Німеччині триває масове полювання на диких кабанів. Ветеринари країни вважають, що дикі кабани є головними переносниками АЧС.
Повідомляється, що тільки за останній сезон мисливці Баден-Вюртемберга знищили 78,6 тис. диких кабанів, що на 71% більше показників минулого сезону.
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"Але цього виявилося мало, і влада країни прийняла рішення прискорити процес знищення потенційних переносників хвороби за допомогою дронів, оснащених тепловізором (модуль з системою передачі даних в режимі реального часу - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Оскільки вищевказана техніка коштує недешево, влада Німеччини рекомендували мисливцям вести спільну роботу з власниками безпілотників по ідентифікації потенційних переносників хвороби.
Відзначимо, що на території різних областей України з початку року було зафіксовано вже більше 120 випадків АЧС.
Контролери стверджують, що тримають ситуацію на контролі, проте ні фермери, ні експерти агросектору з ними не згодні.
В Асоціації тваринників кажуть, що влада не діє: не затверджується державна стратегія подолання АЧС. Більше того, в країні навіть відсутній профільний міністр.
Тим часом, збитки селян і фермерів через АЧС вже досягли мільйонних позначок і продовжують зростати.
Депутат ВР Сергій Тригубенко, в свою чергу, вважає, що боротися з АЧС Україні заважають нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і відсутність професійних кадрів.