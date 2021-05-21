Германия упростит ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Германии упростят ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей и автобусов и позволят их использования в определенных зонах. Бундестаг в ночь на пятницу, 21 мая, принял закон, согласно которому, например, маршрутные автобусы и грузовой транспорт будут введены в регулярную эксплуатацию на небольших дистанциях, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Правила распространяются на полностью автономное вождение так называемого четвертого уровня автоматизации. Это означает, что автомобили смогут передвигаться без участия водителя. В чрезвычайных ситуациях возможно дистанционное вмешательства из центра управления.
Дополнение
В Министерстве транспорта ФРГ заявили, что Германия, таким образом, стала первой страной, которая ввела беспилотные автомобили в регулярную эксплуатацию.
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До сих пор в Германии для использования автономных транспортных средств требовался особый разрешение, например, для так называемых People Mover — автоматизированной системы перевозки пассажиров на территориях предприятий. Кроме того, в автомобилях представительского класса уже встроенные автоматические системы обгона, изменения полосы движения или торможения.