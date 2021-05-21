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Германия упростит ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. В Германии упростят ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей и автобусов и позволят их использования в определенных зонах. Бундестаг в ночь на пятницу, 21 мая, принял закон, согласно которому, например, маршрутные автобусы и грузовой транспорт будут введены в регулярную эксплуатацию на небольших дистанциях, передает УНН со ссылкой на DW.

Германия упростит ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей

Детали

Правила распространяются на полностью автономное вождение так называемого четвертого уровня автоматизации. Это означает, что автомобили смогут передвигаться без участия водителя. В чрезвычайных ситуациях возможно дистанционное вмешательства из центра управления.

Дополнение

В Министерстве транспорта ФРГ заявили, что Германия, таким образом, стала первой страной, которая ввела беспилотные автомобили в регулярную эксплуатацию.

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До сих пор в Германии для использования автономных транспортных средств требовался особый разрешение, например, для так называемых People Mover — автоматизированной системы перевозки пассажиров на территориях предприятий. Кроме того, в автомобилях представительского класса уже встроенные автоматические системы обгона, изменения полосы движения или торможения.

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