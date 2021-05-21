Німеччина спростить введення в експлуатацію безпілотних автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Німеччині спростять введення в експлуатацію безпілотних автомобілів і автобусів і дозволять їх використання в певних зонах. Бундестаг в ніч на п'ятницю, 21 травня, прийняв закон, згідно з яким, наприклад, маршрутні автобуси і вантажний транспорт будуть введені в регулярну експлуатацію на невеликих дистанціях, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Правила поширюються на повністю автономне водіння так званого четвертого рівня автоматизації. Це означає, що автомобілі зможуть пересуватися без участі водія. У надзвичайних ситуаціях можливе дистанційне втручання з центру управління.
Доповнення
У Міністерстві транспорту ФРН заявили, що Німеччина, таким чином, стала першою країною, яка ввела безпілотні автомобілі в регулярну експлуатацію.
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До сих пір в Німеччині для використання автономних транспортних засобів був потрібний особливий дозвіл, наприклад, для так званих People Mover - автоматизованої системи перевезення пасажирів на територіях підприємств. Крім того, в автомобілях представницького класу вже вбудовані автоматичні системи обгону, зміни смуги руху або гальмування.