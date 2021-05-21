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Німеччина спростить введення в експлуатацію безпілотних автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Німеччині спростять введення в експлуатацію безпілотних автомобілів і автобусів і дозволять їх використання в певних зонах. Бундестаг в ніч на п'ятницю, 21 травня, прийняв закон, згідно з яким, наприклад, маршрутні автобуси і вантажний транспорт будуть введені в регулярну експлуатацію на невеликих дистанціях, передає УНН із посиланням на DW. 

Німеччина спростить введення в експлуатацію безпілотних автомобілів

Деталі

Правила поширюються на повністю автономне водіння так званого четвертого рівня автоматизації. Це означає, що автомобілі зможуть пересуватися без участі водія. У надзвичайних ситуаціях можливе дистанційне втручання з центру управління.

Доповнення

У Міністерстві транспорту ФРН заявили, що Німеччина, таким чином, стала першою країною, яка ввела безпілотні автомобілі в регулярну експлуатацію.

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До сих пір в Німеччині для використання автономних транспортних засобів був потрібний особливий дозвіл, наприклад, для так званих People Mover - автоматизованої системи перевезення пасажирів на територіях підприємств. Крім того, в автомобілях представницького класу вже вбудовані автоматичні системи обгону, зміни смуги руху або гальмування.

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