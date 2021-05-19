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Байден протестував новий електромобіль на заводі в Мічигані

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент США Джо Байден у вівторок розповів про свій план підтримки виробництва електромобілів на суму 174 мільярдів доларів, який передбачає виділення урядових субсидій для нових підприємств з виробництва акумуляторів. Про це пише УНН спираючись на дані Reuters, NBC та "Голос Америки".

Байден протестував новий електромобіль на заводі в Мічигані

Деталі

Байден хоче наростити виробництво електромобілів у США за рахунок державних витрат. При цьому він виключає можливість введення пільг з метою стимулювати покупку дорогих елітних електромобілів.

Заяви Байдена пролунали під час його відвідин заводу компанії Ford у штаті Мічиган.

Під час свого виступу Байден заявив, що майбутнє за електричними авто і “вороття немає”.

У Мічигані Байден також сів за кермо нового електромобіля від компанії Ford, F-150 і зробив коло. Президент США відзначив швидкість машини і ствердно відповів на питання ЗМІ, чи придбав би він подібне авто.

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За кермом авто Байден відмовився приймати запитання журналістів щодо Ізраїлю.

“Ні не можна”, — наводять слова президента США журналісти, — “Хіба що станете перд цим авто, коли я набиратиму швидкість. Я просто кепкую”.

Цитата

“Для усієї нашої команди велика честь, що президент Байден водив наш новий електричний пікап F150 Lightening у Дірборні та зустрівся з нашою командою! Я думаю, що йому він сподабався, так само і Америці — авто та пікапи номер один. Завтра ввечері Ford представить світу свою нову на 100% американську інновацію!”, — заявив з приводу візиту президента США виконавчий директор компанії Ford Джим Фарлі.

У вівторок також сказав, що “не може дочекатись”, коли зможе сісти за кермо електричного спорткару Corvette, що здатен розвивати швидкість 210 миль на годину.

Доповнення

Деякі оглядачі відзначають, що свого часу тодішнього президента США Дональда Трампа критикувала за висловлений ним захват з приводу вантажних автомбілів.

План Байдена передбачає субсидії на основі поділу витрат з метою підтримати виробництво нових потужних акумуляторів в США, відзначається в прес-релізі.

План також підтримує гранти на переобладнання раніше закритих заводів “для виробництва сучасних автомобілів і запчастин”.

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Президент США підтримує запровадження нових податкових пільг для автомобілів середньої і великої вантажопідйомності з нульовим рівнем викидів. За оцінками адміністрації, це обійдеться в 10 мільярдів доларів.

Байден також хоче виділити 15 мільярдів доларів на будівництво 500 000 зарядних станцій для електромобілів до 2030 року, в тому числі в багатоквартирних будинках і на громадських парковках, а також 45 мільярдів доларів на електрифікацію значної кількості шкільних і міжміських автобусів. Він також хоче профінансувати збільшення кількість електромобілів у федеральному автопарку, в ключно з Поштовою службою.

“Люди, решта світу швидко рухається уперед, і ми повинні докласти більше зусиль”, — твітував президент США у вівторок.

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