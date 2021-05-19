Байден протестировал новый электромобиль на заводе в Мичигане

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 40885 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 84168 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 98996 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 264139 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 152321 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 423392 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 324532 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218463 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246553 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256326 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
57%
Популярные новости

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 25391 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 21499 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 42927 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 28018 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 13789 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 28929 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 43858 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 155422 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 264165 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 423408 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 18357 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 26846 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 56035 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 79663 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64300 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Байден протестировал новый электромобиль на заводе в Мичигане

Киев • УНН

 • 21760 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент США Джо Байден во вторник рассказал о своем плане поддержки производства электромобилей на сумму 174 миллиардов долларов, который предусматривает выделение правительственных субсидий для новых предприятий по производству аккумуляторов. Об этом пишет УНН опираясь на данные Reuters, NBC и "Голос Америки".

Байден протестировал новый электромобиль на заводе в Мичигане

Детали

Байден хочет нарастить производство электромобилей в США за счет государственных расходов. При этом он исключает возможность введения льгот с целью стимулировать покупку дорогих элитных электромобилей.

Заявления Байдена прозвучали во время его посещения завода компании Ford в штате Мичиган.

Во время своего выступления Байден заявил, что будущее за электрическими авто и “возврата нет”.

В Мичигане Байден также сел за руль нового электромобиля от компании Ford F-150 и сделал круг. Президент США отметил скорость машины и утвердительно ответил на вопрос СМИ, приобрел бы он подобное авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден в 2020 году заработал почти втрое меньше Харрис

За рулем авто Байден отказался принимать вопрос журналистов относительно Израиля.

“Нет нельзя”, — приводят слова президента США журналисты — “Разве что станете перд этим авто, когда я набирать скорость. Я просто смеюсь”.

Цитата

“Для всей нашей команды большая честь, что президент Байден водил наш новый электрический пикап F150 Lightening в Дирборне и встретился с нашей командой! Я думаю, что ему он понравился, так же и Америке — авто и пикапы номер один. Завтра вечером Ford представит миру свою новую на 100% американскую инновацию!”, — заявил по поводу визита президента США исполнительный директор компании Ford Джим Фарли.

Во вторник также сказал, что “не может дождаться”, когда сможет сесть за руль электрического спорткара Corvette, который способен развивать скорость 210 миль в час.

Дополнение

Некоторые обозреватели отмечают, что в свое время тогдашнего президента США Дональда Трампа критиковала за высказанный им восторг по поводу грузовых автомбилей.

План Байдена предусматривает субсидии на основе разделения расходов с целью поддержать производство новых мощных аккумуляторов в США, отмечается в пресс-релизе.

План также поддерживает гранты на переоборудование ранее закрытых заводов “для производства современных автомобилей и запчастей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla приостановила продажу электромобилей за биткоины

Президент США поддерживает введение новых налоговых льгот для автомобилей средней и большой грузоподъемности с нулевым уровнем выбросов. По оценкам администрации, это обойдется в 10 миллиардов долларов.

Байден также хочет выделить 15 млрд долларов на строительство 500 тысяч зарядных станций для электромобилей до 2030 года, в том числе в многоквартирных домах и на общественных парковках, а также 45 млрд долларов на электрификацию значительного количества школьных и междугородних автобусов. Он также хочет профинансировать увеличение количество электромобилей в федеральном автопарке, работающего с Почтовой службой.

“Люди, остальной мир быстро движется вперед, и мы должны приложить больше усилий”, — писал президент США во вторник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79