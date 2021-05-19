Байден протестировал новый электромобиль на заводе в Мичигане

Детали

Байден хочет нарастить производство электромобилей в США за счет государственных расходов. При этом он исключает возможность введения льгот с целью стимулировать покупку дорогих элитных электромобилей.

Заявления Байдена прозвучали во время его посещения завода компании Ford в штате Мичиган.

Во время своего выступления Байден заявил, что будущее за электрическими авто и “возврата нет”.

В Мичигане Байден также сел за руль нового электромобиля от компании Ford F-150 и сделал круг. Президент США отметил скорость машины и утвердительно ответил на вопрос СМИ, приобрел бы он подобное авто.

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За рулем авто Байден отказался принимать вопрос журналистов относительно Израиля.

“Нет нельзя”, — приводят слова президента США журналисты — “Разве что станете перд этим авто, когда я набирать скорость. Я просто смеюсь”.

Цитата

“Для всей нашей команды большая честь, что президент Байден водил наш новый электрический пикап F150 Lightening в Дирборне и встретился с нашей командой! Я думаю, что ему он понравился, так же и Америке — авто и пикапы номер один. Завтра вечером Ford представит миру свою новую на 100% американскую инновацию!”, — заявил по поводу визита президента США исполнительный директор компании Ford Джим Фарли.

Во вторник также сказал, что “не может дождаться”, когда сможет сесть за руль электрического спорткара Corvette, который способен развивать скорость 210 миль в час.

Дополнение

Некоторые обозреватели отмечают, что в свое время тогдашнего президента США Дональда Трампа критиковала за высказанный им восторг по поводу грузовых автомбилей.

План Байдена предусматривает субсидии на основе разделения расходов с целью поддержать производство новых мощных аккумуляторов в США, отмечается в пресс-релизе.

План также поддерживает гранты на переоборудование ранее закрытых заводов “для производства современных автомобилей и запчастей”.

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Президент США поддерживает введение новых налоговых льгот для автомобилей средней и большой грузоподъемности с нулевым уровнем выбросов. По оценкам администрации, это обойдется в 10 миллиардов долларов.

Байден также хочет выделить 15 млрд долларов на строительство 500 тысяч зарядных станций для электромобилей до 2030 года, в том числе в многоквартирных домах и на общественных парковках, а также 45 млрд долларов на электрификацию значительного количества школьных и междугородних автобусов. Он также хочет профинансировать увеличение количество электромобилей в федеральном автопарке, работающего с Почтовой службой.

“Люди, остальной мир быстро движется вперед, и мы должны приложить больше усилий”, — писал президент США во вторник.