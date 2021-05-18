Байден за 2020 рік заробив майже втричі менше Харріс

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За цими даними, Байден і його дружина Джилл сукупно в минулому році заробили трохи більше 607 тис. доларів. У той же час віце-президент США Камала Харріс зі своїм чоловіком юристом Дугласом Емхоффом заробили в 2020-м майже 1,7 млн доларів.

Глава держави і перша леді зі свого доходу заплатили 25,9% податків - понад 157 тис. доларів. Крім того, Байден в минулому році зробили пожертви десяти різним благодійним організаціям на 30,7 тис. доларів.

Камала Харріс з чоловіком заплатили майже 622 тис. доларів податків - процентна ставка для них склала 36,7%. Їх пожертвування на благодійність в 2020-м склали 27 тис. доларів.

Нагадаємо

Раніше президент США Джо Байден заявив, що має намір балотуватися на другий термін.