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Байден заявив про готовність балотуватися на другий термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що має намір балотуватися на другий термін. Про це він заявив під час прес-конференції, її трансляція велася на YouTube-каналі Білого дому, пише УНН.

Деталі

За словами Байдена, він очікує, що буде боротися за переобрання в 2024 році. При цьому він згадав і свого попередника Дональда Трампа.

"Боже, я за ним так сумую", - заявив він з сарказмом.

Глава держави додав, що віце-президент Камала Харріс "відмінний партнер", а тому вони могли б також йти на вибори в одній команді. У той же час на уточнюючі питання Байден вказав, що не може собі уявити, як буде розвиватися політична ситуація в країні на той час і чи буде він боротися з Трампом.

Байден став президентом 20 січня 2021 року. На посту президента він перебуває лише 65 днів.

Додамо

Нещодавно, президент США Джо Байден потрапив у курйозну ситуацію. Піднімаючись трапом літака, він кілька разів спіткнувся і впав. У відповідь, Білий дім повідомив про хороше самопочуття президента США Джо Байдена після інциденту на трапі літака.

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