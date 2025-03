Білий дім повідомив про самопочуття Байдена після інциденту на трапі

Деталі

З повідомлення стало відомо, що інцидент стався через несприятливі погодні умови.

"Як ви знаєте, сьогодні дуже вітряно, дуже. Я сама майже впала на сходах", - сказала представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що президент після того, що сталося "відчуває себе прекрасно".

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.

— Kate Bedingfield (@WHCommsDir) March 19, 2021

Крім того, керівник пресслужби Білого дому Кейт Бедінгфільд повідомила про те, що Байдену не знадобилася допомога супроводжуючого його в поїздці медичного персоналу, так як він "всього лише оступився на сходах". Вона також підкреслила гарне самопочуття американського лідера.

Контекст

Президент США Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав, піднімаючись по трапу на борт Air Force On.

Літак вилетів до Атланти, де у Байдена була запланована зустріч з лідерами азіатського співтовариства.