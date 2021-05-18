Байден за 2020 год заработал почти втрое меньше, чем Харрис
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент США Джо Байден, а также другие служащие администрации опубликовали налоговые декларации 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.
Детали
По этим данным, Байден и его жена Джилл совокупно в прошлом году заработали чуть больше 607 тыс. долларов. В то же время вице-президент США Камала Харрис со своим мужем юристом Дугласом Емхоффом заработали в 2020 г. почти 1,7 млн долларов.
Глава государства и первая леди из своего дохода заплатили 25,9% налогов — более 157 тыс. долларов. Кроме того, Байден в прошлом году сделали пожертвования десяти различным благотворительным организациям на 30,7 тыс. долларов.
Камала Харрис с мужем заплатили почти 622 тыс. долларов налогов — процентная ставка для них составила 36,7%. Их пожертвования на благотворительность в 2020 г. составили 27 тыс. долларов.
Напомним
Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.