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Байден за 2020 год заработал почти втрое меньше, чем Харрис

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент США Джо Байден, а также другие служащие администрации опубликовали налоговые декларации 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Байден за 2020 год заработал почти втрое меньше, чем Харрис

Детали

По этим данным, Байден и его жена Джилл совокупно в прошлом году заработали чуть больше 607 тыс. долларов. В то же время вице-президент США Камала Харрис со своим мужем юристом Дугласом Емхоффом заработали в 2020 г. почти 1,7 млн долларов.

Глава государства и первая леди из своего дохода заплатили 25,9% налогов — более 157 тыс. долларов. Кроме того, Байден в прошлом году сделали пожертвования десяти различным благотворительным организациям на 30,7 тыс. долларов.

Камала Харрис с мужем заплатили почти 622 тыс. долларов налогов — процентная ставка для них составила 36,7%. Их пожертвования на благотворительность в 2020 г. составили 27 тыс. долларов.

Напомним

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.

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