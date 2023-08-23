Германия упрощает получение гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство ФРГ одобрило закон, об упрощенном получении гражданства. За него теперь должен проголосовать Бундестаг, пишет УНН со ссылкой на СМИ.
Детали
После длительных дискуссий коалиция «Светофор» согласилась на базовую реформу законодательства о гражданстве, впоследствии это подтвердило Федеральное министерство внутренних дел. Теперь проект будет представлен в Бундестаг, пишет Tagesschau.
Согласно новому закону, который еще должен одобрить Бундестаг, получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет), а в случае "особых интеграционных достижений", таких как хорошие языковые навыки, волонтерская работа или очень хорошие результаты работы, натурализация может быть возможна через три года (сейчас это 6 лет).
Отказываться от других гражданств при этом не требуется. При этом для тех, кто совершал преступления на почве расизма или антисемитизма, приобретение гражданства ФРГ будет невозможным, отмечает DW.
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В законе оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат.
Также исключены люди, которые приехали в Федеративную Республику как гастарбайтеры или работники по контракту.
С помощью реформы федеральное правительство хочет, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников. В то же время это должно предоставить стимулы для лучшего закрепления в этой стране и обустройства в обществе.
Дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, в будущем также должны автоматически получать немецкое гражданство. Они также должны иметь возможность сохранить гражданство своих родителей, если хотя бы один из родителей легально проживает в Германии более пяти лет и имеет неограниченное право на проживание.
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По данным Министерства внутренних дел, около 14 процентов населения Германии не имеют немецкого паспорта. Это чуть более 12 миллионов человек.
Около 5,3 миллионов из этих людей проживают в Германии не менее десяти лет. По данным министерства, в прошлом году 168 545 человек в Германии подали заявления на получение немецкого паспорта – 3,1 процента людей, которые прожили здесь не менее десяти лет.
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