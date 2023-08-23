Германия упрощает получение гражданства

Детали

После длительных дискуссий коалиция «Светофор» согласилась на базовую реформу законодательства о гражданстве, впоследствии это подтвердило Федеральное министерство внутренних дел. Теперь проект будет представлен в Бундестаг, пишет Tagesschau.

Согласно новому закону, который еще должен одобрить Бундестаг, получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет), а в случае "особых интеграционных достижений", таких как хорошие языковые навыки, волонтерская работа или очень хорошие результаты работы, натурализация может быть возможна через три года (сейчас это 6 лет).

Отказываться от других гражданств при этом не требуется. При этом для тех, кто совершал преступления на почве расизма или антисемитизма, приобретение гражданства ФРГ будет невозможным, отмечает DW.

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В законе оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат.

Также исключены люди, которые приехали в Федеративную Республику как гастарбайтеры или работники по контракту.

С помощью реформы федеральное правительство хочет, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников. В то же время это должно предоставить стимулы для лучшего закрепления в этой стране и обустройства в обществе.

Дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, в будущем также должны автоматически получать немецкое гражданство. Они также должны иметь возможность сохранить гражданство своих родителей, если хотя бы один из родителей легально проживает в Германии более пяти лет и имеет неограниченное право на проживание.

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По данным Министерства внутренних дел, около 14 процентов населения Германии не имеют немецкого паспорта. Это чуть более 12 миллионов человек.

Около 5,3 миллионов из этих людей проживают в Германии не менее десяти лет. По данным министерства, в прошлом году 168 545 человек в Германии подали заявления на получение немецкого паспорта – 3,1 процента людей, которые прожили здесь не менее десяти лет.

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