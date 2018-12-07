Германия не рассматривает возможности новых санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Германия видит санкции ЕС против России из-за ее вооруженной агрессии у Керченского пролива, пока продолжаются усилия по деэскалации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас во время своего визита в Лиссабон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В настоящее время я считаю, было бы неправильным говорить о новых санкциях, поскольку принимаются усилия для уменьшения напряженности", - сказал он.
"С немецкой стороны не будет предложений по новым санкциям. Я не вижу консенсуса в ЕС по новым санкциям", - добавил министр.
Как сообщал УНН, Литва применила национальные санкции против Российской Федерации из-за агрессии в отношении украинских моряков у Керченского пролива.