Німеччина не розглядає можливість нових санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Німеччина не розглядає санкції ЄС проти Росії через її збройну агресію біля Керченської протоки, поки продовжуються зусилля з деескалації. Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час свого візиту в Лісабон, передає УНН з посиланням на Reuters.
"На даний час я вважаю, було б неправильним говорити про нові санкції, оскільки вживаються зусилля для зменшення напруженості", - сказав він.
"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій. Я не бачу консенсусу в ЄС щодо нових санкцій", - додав міністр.
Як повідомляв УНН, Литва застосувала національні санкції проти Російської Федерації через агресію щодо українських моряків біля Керченської протоки.