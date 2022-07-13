Германия прекратит закупать российский уголь с 1 августа, нефть - с 31 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа и российскую нефть 31 декабря, что ознаменует серьезное изменение источников энергоснабжения страны, заявил замминистра финансов страны Йорг Кукис на конференции в Сиднее, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"За несколько недель мы перестанем использовать российский уголь", — сказал он.
Детали
По его словам, ранее россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.
"Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, избавиться от этой зависимости — дело не тривиальное, а то, чего мы достигнем за несколько месяцев", — сказал Кукис.
Германия быстро развивает проекты терминалов для импорта СПГ, чтобы помочь восполнить пробел в поставках газа, но он подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты и Катар вместе могут поставить около 30 млрд кубометров газа в форме СПГ в Европу, это все еще оставляет огромный пробел.
По словам Кукиса, ключевой задачей на будущее будет восполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых россией.
Он сказал, что хотя Германия сосредоточилась на переходе к нулевым выбросам и недавно приняла законодательство для ускорения разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, газ будет иметь важное значение для такого перехода.
Дополнение
Угольное эмбарго ЕС против рф перенесли на середину августа.