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Німеччина припинить закуповувати російське вугілля з 1 серпня, нафту - з 31 грудня

Німеччина припинить закуповувати російське вугілля з 1 серпня, нафту - з 31 грудня

Київ • УНН

 • 94896 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня та російську нафту 31 грудня, що ознаменує серйозну зміну джерел енергопостачання країни, заявив заступник міністра фінансів країни Йорг Кукіс на конференції у Сіднеї, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"За кілька тижнів ми перестанемо використовувати російське вугілля", — сказав він.

Деталі

За його словами, раніше росія постачала до Німеччини 40% вугілля та 40% нафти.

"Усім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який уже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбавитися цієї залежності — справа не тривіальна, а те, чого ми досягнемо за кілька місяців", — сказав Кукіс.

Німеччина швидко розвиває проекти терміналів для імпорту СПГ, щоб допомогти заповнити прогалину у постачанні газу, але він підкреслив, що, хоча Сполучені Штати та Катар разом можуть поставити близько 30 млрд кубометрів газу у формі СПГ до Європи, це все ще залишає величезний пробіл.

За словами Кукіса, ключовим завданням на майбутнє буде заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає росія.

Він сказав, що хоча Німеччина зосередилася на переході до нульових викидів і нещодавно ухвалила законодавство для прискорення розробки проектів у галузі відновлюваних джерел енергії, газ матиме важливе значення для такого переходу.

Доповнення

Вугільне ембарго ЄС проти рф перенесли на середину серпня.

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