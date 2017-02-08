Германия должна предоставить объяснения по поводу заявления посла в Украине - нардеп

"Германия должна озвучить - это государственная позиция или это позиция посла. Хотя, я думаю, что после тех встреч, которые были непосредственно в Германии с участием Президента и позиции, которую озвучила канцлер Германии в поддержку Украины - это личная позиция посла ", - заявил М.Величкович.

"Украина, как субъект международного права, очень четко должен продемонстрировать, что мы не можем позволить, чтобы в стране звучали такие высказывания", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал УНН, после заявления о возможности проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, Германия должна отозвать своего посла в Украине . Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан.