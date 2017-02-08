Німеччина повинна надати пояснення щодо заяви посла в Україні – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Німеччина має офіційно роз’яснити ставлення до заяв свого посла в Україні щодо проведення виборів в ОРДЛО. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “Народного фронту” Микола Величкович, передає УНН.
“Німеччина має озвучити — чи це державна позиція, чи це позиція посла. Хоча, я думаю, що після тих зустрічей, які були безпосередньо в Німеччині за участю Президента і позицію, яку озвучила канцлер Німеччини в підтримку України — це особиста позиція посла”, — заявив М.Величкович.
“Україна, як суб’єкт міжнародного права, дуже чітко має продемонструвати, що ми не можемо дозволити, щоб в країні звучали такі вислови”, — наголосив нардеп.
Як повідомляв УНН, після заяви про можливість проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, Німеччина має відкликати свого посла в Україні. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Блок Петра Порошенка” Валерій Пацкан.